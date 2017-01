Dáta slovenských analytikov môžu využiť aj ďalšie kontrolné inštitúcie

Na snímke logo NKÚ SR. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 4. januára (TASR) – Pod Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR pôsobí analytický tím, ktorého cieľom je podporovať kontrolné aktivity hlavne v oblasti výkonnostných kontrol. Predseda úradu Karol Mitrík ho uviedol do činnosti v minulom roku. Ide o praktickú realizáciu projektu Hodnota za peniaze, ktorý okrem štandardných finančných auditov počíta s kontrolou efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti využitia verejných zdrojov.Ako informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, analytický odbor má v súčasnosti 10 zamestnancov, pričom v jeho širšom zázemí pôsobí ďalšia takmer dvadsiatka kontrolórov – špecialistov pre oblasť výkonnostných kontrol.priblížila Bolech Dobáková.Tím spolupracuje nielen s analytikmi Inštitútu finančnej politiky, ale aj s partnermi z kontrolných inštitúcií Českej republiky, Poľska, Švédska či Veľkej Británie. V tejto súvislosti slovenský úrad pripravuje na apríl medzinárodný seminár o štandardoch, ktoré sú používané pri realizácii výkonnostných kontrol zo strany väčšiny národných kontrolných úradov.Analytický odbor je podľa hovorkyne zároveň garantom prípravy štúdií odborných podkladov pre hodnotenie verejných politík vo vzťahu k vláde a záväzkom, ktoré Slovensko na seba prevzalo, či už v rámci agendy Európa 2020, alebo agendy OSN o udržateľnom rozvoji do roku 2030.Pre podporu analytiky NKÚ využíva vlastný kontrolórsky informačný systém, ktorého súčasťou sú okrem iného dátové sklady. V nich sa ukladajú a generujú informácie súvisiace s kontrolami. Ide napríklad o počet kontrolovaných subjektov, rozsah majetku alebo verejných financií, s ktorými kontrolované subjekty nakladajú, počet zistení či prijatých opatrení, alebo mieru kvality nastavenia vnútorných kontrolných mechanizmov.vysvetlila Bolech Dobáková.V tejto oblasti spustili najvyššie kontrolné inštitúcie krajín Vyšehradskej štvorky v spolupráci s Rakúskom a Slovinskom v závere minulého roka projekt BIEP. V rámci neho budú môcť tieto kontrolné úrady zdieľať porovnateľné závery kontrol v oblasti vzdelávania, využívania verejných budov, podpory sociálneho bývania, projektov informatizácie spoločnosti, a tiež v oblasti väzenstva a alternatívnych trestov. Slovenský úrad navrhol projekt rozšíriť o šiestu tému, a to úsporu energií.