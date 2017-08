Dav upálil muža za krádež reproduktora z mešity

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 3. augusta (TASR) - Rozhnevaný dav v Indonézii upálil muža, ktorého upodozrieval z krádeže zvukového reproduktora z mešity. Podľa agentúry DPA to dnes oznámila tamojšia polícia.Obyvatelia z obvodu Bekasi pri metropole Jakarta dobehli nemenovaného 30-ročného muža v noci na stredu po tom, ako ho niekto videl odchádzať z miestnej mešity s reproduktorom.povedal šéf vyšetrovateľov Rizal Marito.Muža dolapili približne dva kilometre od mešity a začali biť. Niekto z davu ho polial benzínom a potom ho zapálili. Muž podľahol zraneniam a vážnym popáleninám priamo na mieste.Marito nepotvrdil správy v médiách, podľa ktorých by bol tento muž technikom a zvukový zosilňovač niesol do opravy.Rodina obete sa podľa polície nechystá na nikoho podať trestné oznámenie.V Indonézii je samozvané preberanie spravodlivosti občanmi pomerne bežná prax, v tejto krajine totiž panuje pomerne vysoká nedôvera v políciu a súdnictvo.