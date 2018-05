Dávid Bondra s prvým gólom na MS: Môžeme sa prebojovať do štvrťfinále

Na snímke vpravo slovenský útočník Dávid Buc strieľa druhý gól Slovenska francúzskemu brankárovi Florianovi Hardymu (vľavo v pozadí), vľavo v popredí slovenský útočník Dávid Bondra, druhý sprava francúzsky obranca Kevin Hecquefeuille v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke vpravo slovenský útočník Dávid Buc strieľa druhý gól Slovenska francúzskemu brankárovi Florianovi Hardymu (vľavo v pozadí), vľavo v popredí slovenský útočník Dávid Bondra, druhý sprava francúzsky obranca Kevin Hecquefeuille v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. Foto: TASR/Martin Baumann

Buc zaznamenal tri body: Teší ma, že som pomohol

Kodaň 10. mája (TASR) - V štvrtom zápase prelomil strelecké suchoty a rovnako ako jeho otec, aj on už na majstrovstvách sveta rozvlnil sieť. Dávidovi Bondrovi sa to podarilo pri dôležitom víťazstve nad Francúzskom 3:1 a práve pred zrakmi svojej rodiny."Je pekné, že som dal gól, otec na mňa bude hrdý. Povie mi, že sa môžem trošku radovať, ale musím na to rýchlo zabudnúť, pretože máme ešte tri zápasy," povedal.Dvadsaťpäťročného krídelníka prišli na šampionát do Dánska podporiť okrem otca Petra i mama a vo štvrtok už aj brat, čo mu dodalo na pohode. "Som veľmi rád, že tu mám rodinu. Škoda, že tu nie je aj sestra, ale viem, že ona to sleduje v Amerike. Ešte neviem, ako ten gól oslávim, ale asi by som ich mal všetkých pozvať na večeru," povedal po vydarenom zápase.V ňom hrala výborne práve popradská formácia s Patrikom Svitanom a ďalším Dávidom Bucom, ktorá sa postarala o prvé dva góly. Bondra otvoril skóre v 6. minúte po veľmi peknej kombinácii. "Nemôžem si brať kredit za ten gól. Patrik to dal super do stredu a Bucko mi krásne nahral. Bez nich by to nebolo. Ani neviem, či mi niekto zobral puk, ale podstatné je, že sme vyhrali a máme ďalšie tri body," uviedol.Ani tento triumf sa nerodil ľahko a slovenskí hokejisti oň museli bojovať až do samého konca. "Myslím si, že sme mali veľmi dobrý začiatok a vytvorili sme na nich tlak. Potom, keď dali gól, sa to priklonilo na ich stranu. Bolo to také hore - dolu, ale je dobré, že sme bojovali a veríme tomuto systému. Ak budeme takto hrať aj ďalej, verím, že to dobre dopadne."Slováci vďaka triumfu stále živia šancu na štvrťfinále, aj keď cesta doň bude ešte veľmi ťažká. Na konte majú sedem bodov, no teraz ich čakajú náročné súboje s doteraz suverénnymi Švédskom a Ruskom a na záver s Bieloruskom. "Toto bol krok správnym smerom. So Švédmi to bude ťažký zápas, ale my si naozaj veríme. Ak budeme držať spolu a budeme držať systém, môže sa stať všetko. Vážne si myslím, že sa môžeme prebojovať do štvrťfinále," dodal.Útočník Dávid Buc mal najvýraznejší podiel na výhre Slovenska vo štvrtom zápase na MS v Dánsku. Francúzom strelil gól a na ďalšie dva prihral. Na ľad ho tréner Craig Ramsay poslal aj na záverečnú power play súpera, 31-ročný útočník sa snaží dôveru splatiť čo najlepšie.Proti Francúzom začali Slováci dobre, no za stavu 1:0 nevyužili dve presilové hry, z toho jednu štvorminútovú. Súperovi neskôr odskočili na dva góly, ale záver bol dramatický. "Hrali sme dobre prvú aj druhú tretinu, ale po kontaktnom góle na 2:1 sme ako keby prestali hrať. Potom sme sa však vrátili k nášmu poctivému hokeju a zápas sme dokopali," povedal Buc.V závere tretej časti strelil po samostatnej akcii krásny gól Ladislav Nagy, no francúzsky tréner si vyžiadal celú situáciu preveriť u videorozhodcu a ten potvrdil jeho zdanie. Slovenský gól padol z ofsajdovej pozície. Definitívne rozhodnutie tak prišlo až z hokejky Michala Čajkovského do prázdnej bránky, Buc si pri jeho zásahu pripísal tretí bod. "Zápasy predtým nám ušli, ten prvý o deväť sekúnd, teraz sme si na to dali pozor. Teší ma, že máme z týchto dvoch duelov plný počet bodov. Na MS som nikdy nebol, takže sa dá povedať, že to bol pre mňa životný zápas, ale bodovo som mal už aj vydarenejšie. Som rád, že som pomohol tímu. Dnes sa to podarilo mne, zajtra sa môže zadariť iným."Okrem Buca zaznamenal dve asistencie Patrik Svitana, Dávid Bondra pridal gól a asistenciu. Popradský útok si tak pripísal na konto sedem kanadských bodov. "Je pekné, že nám to tam padlo, ale dôležitejšia je výhra. Je to dobré aj kvôli sebavedomiu. Pred nami je ťažký zápas, takže toto víťazstvo nám prišlo vhod. Duel proti Švédom si môžeme užiť," uviedol Buc, ktorý si prvý gól na MS bude navždy pamätať: "Paťo Svitana ma dobre našiel, položil som na ľad hokejku, puk ma trafil. Dorážky sú aj o šťastí, pretože v tretej tretine mi zasa puk o kúsok ušiel."Buca poslali tréneri na ľad aj v úplnom závere pri hre Francúzov bez brankára, čo len potvrdilo, že slovenský útočník odohral výborný zápas a tréneri mu verili. "Teší ma dôvera, aj hráčovi sa lepšie hrá. Snažím sa si tento šampionát užívať a splácať dôveru."vyslaní redaktori TASR ny a wr