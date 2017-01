David Bowie

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BBC 2 uvedie v sobotu nový dokument o hudobníkovi s názvom David Bowie: The Last Five Years. BRATISLAVA 6. januára (WebNoviny.sk) - Zosnulý anglický spevák a hudobník David Bowie sa dozvedel, že zomrie, tri mesiace pred smrťou. V dokumente David Bowie: The Last Five Years to prezradil režisér videoklipu k interpretovej piesni Lazarus Bo Johan Renc.vyjadril sa režisér v snímke, ktorú uvedú v sobotu na BBC 2.O réžiu dokumentu, ktorý mapuje aj prácu na hudobníkových posledných dvoch albumoch The Next Day (2013) a Blackstar (2016) a tiež na muzikáli Lazarus, sa postaral Francis Whately., vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 v Londýne a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977).Na konte má 26 sólových štúdioviek. Podarilo sa mu získať dve Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo štyri BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.