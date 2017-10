DAVIS: Chceme náčrt dohody o prechodnom období do marca 2018

Na archívnej snímke minister Spojeného kráľovstva pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie David Davis. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Londýn 25. októbra (TASR) - Veľká Británia chce náčrt dohody s Európskou úniou (EÚ) o prechodnom období po svojom odchode z bloku, do konca 1. štvrťroku roku 2018. Uviedol to v stredu minister pre brexit David Davis.Británia sa usiluje o zavedenie tzv. prechodného obdobia na približne dva roky po vystúpení z EÚ v marci 2019. Počas tohto obdobia by si udržala svoj súčasný prístup na jednotný trh EÚ, bez nejakých veľkých zmien, kým sa zavedú nové opatrenia.Podnikatelia na britských ostrovoch by totiž chceli čo najskôr vidieť aspoň nejaké detaily takejto dohody, aby sa skončila neistota ohľadne obchodných pravidiel, ktorým budú čeliť po tom, čo Británia opustí blok.Davis parlamentnému výboru v tejto súvislosti povedal, že jeho cieľom je dosiahnuť schválenie aspoň určitých návrhov do konca 1. kvartálu 2018. Ale pripomenul, že ide o rokovania.Minulý týždeň lídri EÚ na summite v Bruseli vyhlásili, že začnú s prípravami na "druhú fázu" rokovaní o Brexite v decembri. To je podľa Davisa krok vpred, ktorý Londýnu umožní diskutovať o budúcich obchodných vzťahoch s blokom.Davis podľa vlastných slov očakáva, že v decembri dostane od EÚ smernicu o jej prístupe k prechodnému obdobiu. A verí, že dohodu, ktorá umožní Británii udržať si podobný prístup na trh EÚ ako dnes, sa podarí rýchlo dosiahnuť.