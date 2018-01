DAVIS CUP: Hrbatý tvrdí, že proti Bosne zvolia Slováci antuku

Dominik Hrbatý, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenskí tenisti by mali odohrať zápas 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Bosne a Hercegovine na antuke v bratislavskom NTC. Pre TASR to uviedol kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý. Víťaz duelu, ktorý je na programe 6.-7. apríla, postúpi do septembrovej baráže o svetovú skupinu.povedal pre TASR Hrbatý, ktorý nahradil na daviscupovej lavičke Miloslava Mečířa.Slováci sa v tomto roku chcú opäť pokúsiť o návrat medzi daviscupovú elitu. Vo svetovej skupine účinkovali naposledy v roku 2006. Vlani sa po nečakanej domácej prehre s Maďarskom museli zachraňovať v druhej lige v zápase play off proti Poľsku, v ktorom aj vďaka dvom bodom Norberta Gombosa zvíťazili na antuke v Aegon aréne hladko 4:1.