DAVIS CUP: Kližan po prehre: Naša sila mala byť vo dvojhrách

Na snímke vľavo slovenský reprezentant Martin Kližan a vpravo Maďar Márton Fucsovics po zápase dvojhry v 2. kole I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Maďarsko 5. februára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Mala to byť povinná jazda zakončená postupom do daviscupovej baráže o svetovú skupinu. Slovenskí tenisti však v bratislavskom dueli s Maďarskom vybuchli a na jeseň ich čaká iba boj o záchranu v 1. skupine euro-africkej zóny. V 2. kole play off o zotrvanie sa môžu stretnúť doma s Poľskom alebo vonku s Holandskom.Slovenský kapitán Miloslav Mečíř nominoval proti Maďarom troch singlistov. Jozef Kovalík aj Martin Kližan však prehrali s rebríčkovo nižšie postaveným Mártonom Fucsovicsom.zdôraznil Kližan.Fucsovics sa na rýchlom harde v NTC cítil ako ryba vo vode, naopak Kližanovi povrch v Aegon aréne až tak nesedel. "Mečíř priznal, že prehra s Maďarskom je veľmi nepríjemná, o abdikácii na post daviscupového kapitána však neuvažuje.Maďari budú hrať o svetovú skupinu po 22-ročnej prestávke. Kapitán tímu Gábor Köves bol po senzačnom triumfe nad Slovákmi nadšený.