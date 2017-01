DAVIS CUP: Maďari sa chcú pobiť o dobrý výsledok a možno aj prekvapiť

Na snímke maďarský nehrajúci kapitán Gábor Köves počas tlačovej konferencie maďarského tímu pred zápasom 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Maďarsko v Bratislave 31. januára 2017. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Maďarskí tenisti sa chcú v Bratislave v zápase 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára pobiť o dobré výsledky a dúfajú, že by mohli v NTC favorizovaných Slovákov prekvapiť. Do dejiska duelu dorazili už v pondelok a kapitán Gábor Köves vyjadril veľkú spokojnosť s podmienkami v hale i ubytovaním.Márton Fucsovics a Attila Balázs by sa mali predstaviť v singloch, kvarteto dopĺňajú Gábor Borsos a Levente Gödry.povedal Köves.Zápas bude reprízou minuloročného duelu druhého kola kontinentálnej zóny v Maďarsku, v ktorom Mečířovci zvíťazili na antuke v Budapešti hladko 3:0 a postúpili do baráže o svetovú skupinu.zaželal si Köves, ktorý nahradil na poste kapitána Zoltána Kuhárszkého a oproti vlaňajšiemu duelu spravil tri zmeny v nominácii.O zložení štvorhry sa rozhodne až po piatkových dvojhrách podľa toho, ako na tom budú jeho zverenci po fyzickej stránke. No prezradil, že by mal hrať Fucsovics.povedal Fucsovics.Dvojkou v tíme hostí by mal byť Atilla Balázs. Ten má za sebou dvojročnú pauzu zapríčinenú zranením prsta. Počas nej sa venoval tenisu na klubovej úrovni a trénovaniu, ale v uplynulých mesiacoch sa opäť dostal do formy.opísal nešťastný moment.pokračoval.Balázs sa v minulosti viackrát stretol s Martinom Kližanom a tieto skúsenosti by chcel využiť teraz vo svoj prospech: