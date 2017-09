DAVIS CUP: Mečíř dúfa v prijateľný žreb: Chceme zabojovať o elitu

Na snímke nehrajúci kapitán slovenského daviscupového tímu Miloslav Mečíř. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti odvrátili pád do daviscupového suterénu. Proti Poľsku na antuke v bratislavskom NTC potvrdili úlohu favoritov a po triumfe 4:1 sa zachránili v 1. skupine euro-africkej zóny. Kapitán tímu Miloslav Mečíř dúfa, že stredajší žreb nového ročníka súťaže v Londýne bude pre Slovákov prijateľný a v roku 2018 si zahrajú baráž o svetovú skupinu.zdôraznil Mečíř.Potenciálnymi súpermi Slovenska môžu byť Česko, Rusko, Bielorusko, Portugalsko, Ukrajina, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Švédsko, Juhoafrická republika a víťaz októbrového duelu 2. kola play off medzi Rumunskom a Izraelom. Proti Ukrajincom, Bielorusom, JAR i Rumunom by Slováci hrali s určitosťou doma, proti Rusom, Rakúšanom, Portugalcom, Švédom a Izraelčanom vonku. V prípade konfrontácie s Čechmi a Bosniakmi by o výhode domáceho prostredia rozhodol dodatočný žreb.Proti Poľsku vsadil Mečíŕ na rovnaké kvarteto ako vo vlaňajšom víťaznom dueli proti Maďarsku v Budapešti a mal šťastnú ruku. Norbert Gombos potvrdil úlohu lídra ziskom dvoch bodov a demonštroval, že v Davis Cupe sa pred domácim publikom dokáže vybičovať k výborným výkonom.Pre Gombosa bola úloha tímovej jednotky obrovskou skúsenosťou.