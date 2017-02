DAVIS CUP: Nahnevaný Shapovalov odpálil loptičku do tváre rozhodcu

Francúzsky rozhodca Arnaud Gabas si zakrýva oko potom ako ho trafila loptička tenistu Kanaďana Denisa Shapovalova, 5.2.2017, Ottawa. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

1. kolo svetovej skupiny Davisovho pohára:



Buenos Aires



Argentína - Taliansko 2:2



Carlos Berlocq - Paolo Lorenzi 4:6, 6:4, 6:1, 3:6, 6:3



Guido Pella - Andreas Seppi - pondelok 15.00 SEČ







Ottawa



Kanada - Veľká Británia 2:3



Vasek Pospisil - Daniel Evans 7:6 (3), 6:4, 3:6, 7:6 (5)



Denis Shapovalov - Kyle Edmund 3:6, 4:6, 1:2 - ukončený pre nešportové správanie Shapovalova



Bratislava 6. februára (TASR) - Dážď a slabá viditeľnosť mali na svedomí odloženie rozhodujúcej dvojhry zápasu 1. kola svetovej skupiny tenisového Davisovho pohára v Buenos Aires. Obhajca z Argentíny vďaka výhre Carlosa Berlocqa nad Talianom Paolom Lorenzim 4:6, 6:4, 6:1, 3:6 a 6:3 vyrovnal na 2:2, v pondelok rozhodne súboj Guida Pellu s Andreasom Seppim (15.00 SEČ).V Ottawe mal rozhodujúci súboj medzi domácim mladíkom Denisom Shapovalovom s Kyleom Edmundom kuriózny záver. Kanadský tínejdžer prehrával 3:6, 4:6 a 1:2 a frustrovaný odpálil loptičku do tváre empajrového rozhodcu Arnauda Gabasa. Trafil ho do ľavého oka, zápas okamžite ukončili a rozhodca preventívne putoval na vyšetrenie do nemocnice." citovala diskvalifikovaného Kanaďana agentúra DPA.