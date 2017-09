DAVIS CUP: Ohlasy poľských médií na prehru so Slovenskom

Na snímke v pozadí Mateusz Kowalczyk a v popredí Lukasz Kubot (obaja Poľsko) v zápase štvorhry druhého hracieho dňa 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Poľsko v Bratislave 16. septembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na snímke v pozadí Mateusz Kowalczyk a v popredí Lukasz Kubot (obaja Poľsko) v zápase štvorhry druhého hracieho dňa 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Poľsko v Bratislave 16. septembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Varšava 18. septembra (TASR) - Ohlasy poľských médií na prehru 1:4 so Slovenskom v 2. kole play off o účasť v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára tenistov v Bratislave:"Poľský tenis je v tretej lige. Daviscupová družina v priebehu pol roka spadla do suterénu. Nepomohol jej ani wimbledonský deblový šampión Lukasz Kubot.""Poľsko vypadlo do 2. skupiny euro-africkej zóny a môže mať veľké problémy vrátiť sa späť. Bod Lukasza Kubota s Mateuszom Kowalczykom vo štvorhre neodvrátil prehru so Slovenskom.""Poliaci zostúpili do 2. skupiny euro-africkej zóny. Rozhodujúci tretí bod pre Slovensko vybojoval Norbert Gombos, ktorý prevalcoval Kamila Majchrzaka.""Opúšťame druhú daviscupovú ligu. Hladká prehra Kamila Majchrzaka so slovenskou jednotkou Norbertom Gombosom pochovala všetky poľské nádeje.""Slovensko - Poľsko 4:1. Tím Miloslava Mečířa bol pre oslabenú poľskú družinu priveľkým sústom. Počkáme si, akého súpera nám v stredu prisúdi londýnsky žreb."