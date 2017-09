DAVIS CUP: Slovensko postaví v baráži proti Poľsku Gombosa a Lacka

Slovenský tenista Norbert Gombos Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - Kvarteto slovenských tenistov Norbert Gombos, Lukáš Lacko, Jozef Kovalík, Andrej Martin figuruje v nominácii na stretnutie 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Poľsku (15. - 17. septembra na antuke v bratislavskom NTC). V tíme chýba Martin Kližan, ktorý v uplynulých týždňoch absentoval v turnajovom kolotoči pre zranenie lýtkového svalu.Poliaci by mali v Aegon aréne vyrukovať so štvoricou Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz, Lukasz Kubot, Marcin Matkowski. V nominácii nie je bývalý wimbledonský semifinalista Jerzy Janowicz. Úvodné piatkové dvojhry, sobotňajšia štvorhra i záverečné nedeľňajšie single odštartujú o 15.00 h. Hlavným rozhodcom bude Izraelčan Dima Leifman, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Chorvátka Tamara Vrhovecová a Francúz Manuel Absolu. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop Fort.Slováci musia bojovať o záchranu v druhej lige, keďže vo februári v NTC nečakane prehrali s Maďarskom 1:3. Poľskému tímu majú čo odplácať. V septembri 2015 s ním prehrali v baráži o účasť vo svetovej skupine v Gdyni 2:3. O oba body Slovákov sa zaslúžil Kližan. Z poľského tímu boli pri víťazstve debloví špecialisti Kubot s Matkowskim.