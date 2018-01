Davis kritizoval EÚ za to, že hrozí brexitom bez dohody

Na archívnej snímke David Davis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. januára (TASR) - Britský minister pre brexit David Davis sa v liste adresovanom premiérke Therese Mayovej sťažoval, že Brusel poškodzuje britské záujmy tým, že varuje spoločnosti pred možnosťou brexitu bez dohody. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.Z listu vyplýva, že Davis sa obrátil aj na právnikov s otázkou, či Brusel neporušuje práva Británie ako členského štátu EÚ, keď vystríha firmy pred obchodnými rizikami spojenými s prípadným brexitom bez uzavretia dohody.Text listu z decembra 2017 bol prvýkrát uverejnený v novinách Financial Times a jeho pravosť následne potvrdilo aj britské ministerstvo pre odchod z Únie.píše sa v liste, z ktorého cituje agentúra Reuters.Lídri členských krajín Európskej únie schválili 15. decembra 2017 na summite v Bruseli prechod do druhej fázy rokovaní o brexite. Vláda Mayovej uviedla, že sa pripravuje na akýkoľvek výsledok vrátane možnosti, že Británia bude musieť rýchlo opustiť blok a na odchod vyčleniť ďalšie 3 miliardy libier.Hlavný vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier opakovane varoval, že odchod Británie bez obchodnej dohody by mohol mať škodlivý vplyv na ľudí, spoločnosti a obchod.