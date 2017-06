Davis podporil Mayovú a sľubuje nezmenené práva Európanom po brexite

Na snímke minister David Davis, archívna foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júna (TASR) - Britský minister pre rokovania o odchode z Európskej únie David Davis dnes oznámil, že občania členských krajín eurobloku sa nemusia obávať o svoje práva po uskutočnení brexitu, a vyjadril nádej, že Spojené kráľovstvo a Únia dospejú k dohode už krátko po začatí rokovaní o brexite. Rokovania medzi oboma stranami by sa mali začať 19. júna, Davis však tento termín spochybnil.Minister v dnešnom rozhovore pre spravodajskú televíznu stanicu Sky News upozornil, že v rovnaký deň, pondelok 19. júna, nový vládny kabinet predloží svoj politický program.Tento vládny program - program staronovej konzervatívnej premiérky Theresy Mayovej - by mala v tradičnom prejave pred oboma komorami parlamentu v rovnaký deň predstaviť kráľovná Alžbeta II. Úrad vlády to však dnes odmietol potvrdiť.Davis ale s určitosťou uviedol, že rokovania o brexite sa začnú v priebehu budúceho týždňa. Minister zároveň vyjadril otvorenú podporu pre premiérku Mayovú a odmietol názor exministra financií Georgea Osborna, ktorý po minulotýždňových parlamentných voľbách uviedol, že Mayová je politicky "odsúdená na smrť".Konzervatívna strana vo voľbách nezískala potrebnú väčšinu v parlamente a bude sa musieť spoľahnúť na podporu Demokratickej unionistickej strany (DUP) v Severnom Írsku. Davis v tejto súvislosti oznámil, že vládny kabinet nemá v úmysle prijať vízie DUP v otázkach, ako sú potraty či manželstvá osôb rovnakého pohlavia.spresnil Davis a dodal, že povinnosťou novej vlády je dodržiavať svoje záväzky voči britskému ľudu.Davis zároveň potvrdil, že on sám sa bude podieľať na detailných diskusiách o "rozvode" s EÚ, zatiaľ čo premiérka Mayová bude zastupovať záujmy Spojeného kráľovstva na "veľkých rokovaniach" s lídrami členských krajín Únie.Upozornil, že občania z krajín EÚ žijúci v Británii sa nemusia obávať situácie, ktorá nastane po brexite.uviedol Davis a spresnil, že je v záujme britskej strany, aby tieto problémy boli vyriešené čo najskôr.Podľa jeho slov hneď v úvodných častiach rokovaní o brexite sa okrem práv občanov ocitne aj záležitosť finančného vyrovnania sa Londýna so zvyškom EÚ, ako aj budúci štatút hranice medzi Írskom a Severným írskom.Vlády ostatných 27 členských krajín EÚ sú znepokojené perspektívou neúspechu rokovaní o brexite, čo by mohlo viesť k faktickému ukončeniu členstva Spojeného kráľovstva v Únii k 30. marcu 2019 - v súlade s článkom 50 Lisabonskej zmluvy.Bez dohody o podmienkach "rozvodu" by však vznikla právna neistota pre európskych občanov i firmy pôsobiace v Británii, čo by znemožnilo uzavretie rýchlej dohody o voľnom obchode medzi oboma stranami.