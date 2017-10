Davis vyzýva, aby summit EÚ prešiel k druhej fáze rokovaní o brexite

Na kombosnímke zľava David Davis a Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. októbra (TASR) - Britský minister pre brexit David Davis vyzval dnes lídrov 27 členských štátov Európskej únie, aby na budúcotýždňovom summite v Bruseli ocenili pokrok, ktorý bol doteraz dosiahnutý v piatich kolách rokovaní o "rozvode" medzi Britániou a EÚ. Jeho výzva však protirečí dnešnému vyhláseniu hlavného vyjednávača Európskej komisie pre brexit Michela Barniera, uviedla tlačová agentúra DPA.Davis po skončení piateho kola rokovaní o brexite vyhlásil, že nastal čas prejsť do ďalšej fázy rokovaní, a to o podobe budúcich vzťahov medzi Londýnom a Bruselom.uviedol Davis počas tlačovej konferencie po skončení piateho kola rokovaní.Krátko pred ním však Barnier upozornil, že aj keď si v priebehu tohto týždňa obe strany vyjasnili niektoré body, nepodarilo sa dosiahnuť "veľké kroky vpred".Davis upozornil, že treba začať hovoriť o budúcnosti našich vzájomných vzťahov, čo je dôležité pre bezpečnosť.Britská strana sa snaží presvedčiť Európanov, aby sa o oboch otázkach - kritériá rozvodu a budúce vzťahy - rokovalo súbežne. EÚ však prísne trvá na tom, že posun do druhej fázy rokovaní bude možný až po badateľnom pokroku a dosiahnutí predbežnej dohody v troch hlavných kritériách prvej fázy - faktúra za odchod z EÚ, čiže splnenie záväzkov voči eurorozpočtu; práva občanov EÚ v Británii a britských občanov v EÚ a zachovanie hraničného režimu medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko v duchu Veľkopiatkovej dohody.Barnier dnes zároveň naznačil, že hlavne rokovania o finančnom vyrovnaní medzi Britániou a EÚ sa ocitlia vyjadril nádej, že sa obom stranám podarí dosiahnuť pokrok do decembrového summitu EÚ.