DAVISOV POHÁR: Kližan je späť: Mám motiváciu, inak by som tu nehral

Na snímke vľavo Martin Kližan a vpravo nehrajúci kapitán Miloš Mečíř počas tlačovej konferencie so slovenským tímom pred zápasom 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Maďarsko v Bratislave 30. januára 2016. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovenskí tenisti sa už pripravujú na zápas 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Maďarsku (3.-5. februára) v kompletnom zložení. Kapitán Miloslav Mečíř má na tvrdom povrchu Premier v bratislavskom NTC k dispozícii aj Martina Kližana s Lukášom Lackom, ktorí vlani v tíme chýbali.S doterajšou prípravou vyslovil spokojnosť.povedal Mečíř na pondelňajšej tlačovej konferencii slovenského tímu.Kližan s Lackom si vlani v septembri vyslúžili pokuty za prístup k reprezentácii Slovenska v Davisovom pohári. Obaja totiž zo zdravotných dôvodov necestovali na barážový duel do Austrálie, v ktorom Slováci prehrali na tráve v Sydney 0:3. Deň po stretnutí však už hrali na turnajoch ATP. V novembri sa obaja voči pokutám odvolali a Mečířovi sa ospravedlnili.Kližan na margo svojho návratu do tímu uviedol.zdôraznil najlepší slovenský singlista.Lacko sa na daviscupový comeback teší.Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 15.00 h, sobotňajšia štvorhra o 14.00 a záverečné nedeľňajšie single o 13.00. Hlavným rozhodcom bude Poliak Gregorz Wojcik, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Britka Fione Edwardsová a Američan Greg Allensworth. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop. Pôjde o reprízu minuloročného duelu druhého kola kontinentálnej zóny s Maďarsku, v ktorom Mečířovci zvíťazili na antuke v Budapešti hladko 3:0 a postúpili do baráže o svetovú skupinu.