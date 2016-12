Dávkovať liek pre dieťa nemožno od oka, rodičovi poradí i lekárnik

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 26. decembra (TASR) - Dospelý užíva jednu tabletu, dieťaťu tak bude stačiť menšia dávka, napríklad štvrtina z nej. Nie vždy to zákonite musí byť pravda, upozorňujú lekárnici.Niekedy môže dieťa dostať inú dávku, ako predpokladajú rodičia, možno aj väčšiu. Preto by sa mali pri nákupe voľnopredajných liekov poradiť o jeho dávkovaní s lekárnikmi. Pozorne si treba prečítať aj príbalový leták.Verejnosť by mala poradenstvo od lekárnikov viac využívať, myslí si Slovenská lekárnická komora (SLeK). Preto začala v tejto veci robiť osvetové kampane. Naposledy sa zamerala práve na užívanie liekov pediatrickými pacientmi. Ľudia by sa podľa komory nemali hanbiť spýtať v lekárňach, akým spôsobom môžu lieky dávkovať deťom. Ľudia sa o tejto výzve SLeK-u môžu viac dozvedieť priamo v lekárni cez informačné letáky. "povedal prezident SLeK-u Ondrej Sukeľ.SLeK vydala aj publikáciu venovanú farmakoterapii detských pacientov. Distribuovaná bude lekárnikom zapojených v projekte. Tí v súčasnosti testujú aj takzvanú dávkovaciu kalkulačku, ktorá im vypočíta vhodné množstvo lieku pre dieťa.povedal Sukeľ. SLeK vzdelávala cez letáky v lekárňach počas tohto roka pacientov aj v oblasti správneho skladovania liekov či ich zneškodňovania. V brožúrach tiež vysvetľovala, či a ako užívať lieky počas dojčenia.