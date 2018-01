Davydov sa vrátil do hokejového Popradu, Detva získala Sitnikova

Iľja Davydov Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Trenčín angažoval na hosťovanie útočníka Mareka Růžičku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad/Detva 4. januára (TASR) - V zápase 33. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HC '07 Orin Detva a HK Poprad (1:3) predstavili oba tímy ruské posily. V domácom drese absolvoval debut útočník Vitalij Sitnikov, v drese Popradu sa po krátkej anabáze v KHL opäť objavil Iľja Davydov. Obaja by mali vo svojich kluboch pôsobiť do konca aktuálnej sezóny.O Sitnikovom príchode do Detvy sa hovorilo už dlhšie, 36-ročný útočník absolvoval debut v prvom zápase v prvom kole kalendárneho roka 2018.uviedla na margo Sitnikova oficiálna webstránka detvianskeho klubu. Ruský útočník doteraz pôsobil výlučne v ruských súťažiach. V KHL odohral celkovo 392 zápasov za Jekaterinburg, Chanty-Mansijsk a Čerepovec, v ktorých získal 63 gólov a 108 asistencií.Popradský obranca Iľja Davydov začal sezónu 2017/18 pod Tatrami a za Poprad odohral 18 zápasov. Po nich dostal ponuku z KHL, ale na skúške v klube Lokomotiv Jaroslavľ neuspel a tak sa na základe dohody vrátil do HK Poprad.Vedenie tipsportligového hokejového klubu HK Dukla Trenčín angažovalo českého útočníka Mareka Růžičku. Premiéru v novom drese absolvoval v zápase 33. kola na ľade HC Košice a v trenčianskom klube bude hosťovať do konca januára. Pre TASR to potvrdil tréner "vojakov" Peter Oremus.Angažovanie Růžičku je reakciou vedenia Dukly na absenciu viacerých útočníkov.uviedol tréner Dukly Peter Oremus. Kmeňový hráč českého extraligistu z Třinca nastupoval v aktuálnej sezóne v druhej najvyššej českej súťaži. V drese HC Frýdek-Místek odohral šesť zápasov, v ktorých získal päť kanadských bodov za dva góly a tri asistencie. Na konte má aj 112 zápasov v najvyššej českej súťaži s bilanciou 12 gólov a 11 asistencií.