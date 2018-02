Dcéra kráľa rokenrolu Lisa Marie Presleyová jubiluje

V roku 1968 sa narodila LISA MARIA PRESLEYOVÁ, americká herečka, jediná dcéra Elvisa Presleyho a Priscilly Presleyovej, bývalá manželka speváka Michaela Jacksona. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Memphis/Bratislava 1. februára (TASR) – Americká speváčka a skladateľka Lisa Marie Presleyová je známa ako. Dcéra jedného z najvýznamnejších rokenrolových umelcov Elvisa Presleyho a herečky Priscilly Presleyovej má v prvý februárový deň 50 rokov.Lisa Marie Presleyová sa narodila 1. februára 1968 v meste Memphis v americkom štáte Tennessee. Navštevovala internátne školy, jednou z nich bola John Thomas Dye School v Los Angeles. Vyrastala v umeleckej rodine a vďaka tomu mala blízko k herectvu i hudbe, ktorej sa neskôr začala venovať aj profesionálne.Speváčka a skladateľka vydala svoj debutový album s názvomv roku 2003. Objavilo sa na ňom 11 piesní, dosiahol 5. miesto na Billboard 200 albums chart a získal zlato v júni 2003. Lisa Marie Presleyová sa ujala aj skladateľskej práci a je autorkou všetkých piesní na albume s výnimkou jednej. Pod spoluprácu na skladbe sa podpísal americký spevák a producent Gus Black. Prvý singel albumu,, získal 18. miesto v Billboard Hot Adult Top 40 rebríčku a 16. miesto v anglickom rebríčku. Ďalší albumsa umiestnil na 9. mieste v Billboard 200 albums rebríčku a získal zlato v novembri 2005. Lisa Marie Presleyová je spoluautorkou 10 piesní a nahrala cover od Don Henley(prvý singel albumu, ktorý získal 36. miesto na Billboard 100 AC singles) aod The Ramones.V auguste 2007 vydala nový singel, ktorý pôvodne naspieval jej otec Elvis Presley v 1969. Hudobná tvorba Lisy Presleyovej obsahuje prvky mnohých hudobných žánrov - rocku, country, blues, folku i popu.Osobný život speváčky prechádza zložitými obdobiami. Lisa Marie Presleyová bola štyrikrát vydatá. V roku 1988 sa vydala za muzikanta a herca Dannyho Keogha. Hviezda americkej popmusic Michael Jackson sa stal jej druhým manželom. Svadobný obrad sa konal v roku 1994 v Dominikánskej republike. Jej neskorší vzťah v roku 2002 s hercom Nicolasom Cageom sa rozpadol po 3,5 mesiacoch a zaradil sa tak medzi najkratšie manželské zväzky v histórii Hollywoodu. Americkej speváčke, textárke a herečke Lise Marie Presleyovej nevyšlo ani štvrté manželstvo s gitaristom Michaelom Lockwoodom, s ktorým sa zosobášila v roku 2006. Lisa Presleyová je matkou 4 detí.Dcéra slávneho speváka sa v roku 2001 rozhodla financovať výstavbu bytov pre bezdomovcov. Na stavbu 12-bytového Presley Palace, určeného na poskytovanie bezplatného ubytovanie pre ľudí bez domova, poskytla speváčka a herečka 1,3 milióna amerických dolárov.Viedla ju k tomu skutočnosť, že aj jej otec Elvis Presley bol od narodenia chudobný a ako mladý býval vo verejných útulkoch v Memphise. Až keď sa stal rockovou hviezdou, mohol si kúpiť usadlosť Graceland, ktorá dnes patrí medzi najpopulárnejšie turistické atrakcie.V roku 2004 médiá priniesli správu, že Lisa Marie Presleyová je jedinou Elvisovou dcérou a zároveň dedičkou. Podľa dohody mala dostať za predané práva 53 miliónov dolárov a podiel v novej spoločnosti CKX Inc. v hodnote viac ako 20 miliónov dolárov. Dcéra legendy rokenrolu sa rozhodla predať väčšiu časť majetku svojho otca. Uviedla, že si ponechá sídlo Graceland v štáte Tennesse a predá okrem iného práva na meno a imidž svojho otca v odhadovanej hodnote 100 miliónov dolárov. Dve súkromné lietadlá kráľa rokenrolu Elvisa Presleyho - Lisa Marie a Hound Dog II - išli do dražby, informoval aukčný dom Julien's Auctions v roku 2015.