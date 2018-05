Dcéra Martina Luthera Kinga kritizovala Bannona za tvrdenie o Trumpovi

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. mája (TASR) - Dcéra zosnulého amerického bojovníka za ľudské práva Martina Luthera Kinga kritizovala tvrdenie bývalého hlavného stratéga Bieleho domu Stevea Bannona, podľa ktorého by King bol na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica BBC.povedal Bannon v rozhovore pre BBC.Bernice Kingová, ktorá vedie neziskovú organizáciu King Center, na Twitteri napísala, že Bannonove tvrdenie ignoruje zásady Martina Luthera Kinga, a to najmäUviedla tiež, že jej otec by nepoužilvýrazy ako napríkladdodala Bernice Kingová.