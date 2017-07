Dcéru exprezidenta Islama Karimova vzali do vyšetrovacej väzby

Gulnara Karimova, dcéra zosnulého uzbeckého prezidenta Islama Karimova Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Alma-Ata 28. júla (TASR) - Gulnaru Karimovovú, najstaršiu dcéru zosnulého dlhoročného uzbeckého prezidenta Islama Karimova, vzali do vyšetrovacej väzby. Podľa agentúry Reuters to dnes oznámila uzbecká generálna prokuratúra s tým, že Karimovová bola v roku 2015 usvedčená z vydierania a sprenevery a je vyšetrovaná ešte aj z ďalších trestných činov.Toto vyhlásenie je prvou oficiálnou správou o tom, kde sa vlastne Karimovová v súčasnosti nachádza. V roku 2014 zmizla totiž z očí verejnosti po tom, čo sa nepohodla so svojím otcom. Islam Karimov vládol stredoázijskému Uzbekistanu autoritársky celých 27 rokov až do svojej vlaňajšej smrti.Štátna prokuratúra spresnila, že sa usiluje o zmrazenie 1,5 miliardy dolárov Karimovovej aktív vo Švajčiarsku, Švédsku, Británii, Francúzsku, Lotyšsku, Írsku, na Malte, v Nemecku, Španielsku, Rusku, Hongkongu či Spojených Arabských emirátoch.Novinárom sa Karimovovú nepodarilo zastihnúť, aby komentovala najnovšie informácie o svojej osobe, a prokuratúra meno jej právneho zástupcu neuviedla, poznamenáva Reuters.V roku 2015 odsúdili Karimovovú na päť rokov podmienečne za vydieranie a spreneveru, prostredníctvom ktorých získala podiel v mnohých firmách, a za daňové úniky. Tento podmienečný trest však môže v uzbeckom právnom systéme znamenať aj domáce väzenie. Ani tieto informácie neboli až do dnešného dňa zverejnené.Gulnara Karimovová je okrem toho vyšetrovaná z ďalších podvodov, obchádzania colných predpisov i prania špinavých peňazí. Na súdny proces čaká teraz vo väzbe.