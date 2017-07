De Guzman mieri z Neapola do Eintrachtu Frankfurt

Futbalista Neapolu Jonathan de Guzman, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 6. júla (TASR) - Eintracht Frankfurt rokuje o angažovaní holandského futbalového stredopoliara Jonathana de Guzmana z SSC Neapol. Hráč pricestuje na tréningový kemp nemeckého mužstva do USA.Dvadsaťdeväťročný De Guzman by mal podpísať kontrakt do roku 2020. Do Neapola prišiel v roku 2014, hosťoval aj v Carpi a Chieve Verona. V minulosti si obliekal dresy Swansea City, Villarrealu, Mallorcy a Feyenoordu Rotterdam. V holandskej reprezentácii odohral štrnásť stretnutí. Informovala o tom agentúra DPA.