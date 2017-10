De Maiziere chce zaviesť moslimské sviatky tam, kde žije veľa moslimov

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 14. októbra (TASR) - Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere (CDU) navrhuje zaviesť v Nemecku moslimské sviatky v tých oblastiach, kde žije veľa moslimov. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Kým de Maizierovo vyhlásenie viacerí politici vládnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) tvrdo skritizovali, jeden z najvýznamnejších nemeckých politikov, šéf SPD a bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz je tomuto návrhu otvorený.Ako dnes napísala agentúra DPA, podľa Schulza saSchulz uviedol, že v Nemecku bySchulz priznal, že ho prekvapilo, že takýto návrh prišiel práve od Thomasa de Maiziera, lebo podľa nehoVo videozázname de Maizierovho prejavu na zhromaždení pred nedeľnými parlamentnými voľbami v spolkovej krajine Dolné Sasko, zverejnenom na miestnej spravodajskej webovej stránke regionwolfsburg.de, minister tiež uviedol, že štátne sviatky Nemecka sú vo všeobecnosti kresťanské a malo by to takto zostať aj naďalej.Sviatky v jednotlivých spolkových krajinách Nemecka sa líšia a celonemeckých ich je len pár. Platí, že prevažne katolícky juh má sviatky inokedy ako väčšinovo protestantský sever.Podľa odhadov v Nemecku žije od 4,5 do päť miliónov moslimov, pričom nie všetci majú nemecké občianstvo.