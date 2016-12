de Maiziere: Nedošlo k všeobecnému zlyhaniu bezpečnostných zložiek

Thomas de Maiziere Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. decembra (TASR) - Nemecký spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere poprel vo vyjadrení pre nedeľník Bild am Sonntag všeobecné zlyhanie bezpečnostných zložiek krajiny v prípade predpokladaného atentátnika z Berlína Anisa Amriho z Tuniska.Zatiaľ niet z právneho hľadiska dostatočnej možnosti monitorovať pohyb každého z nebezpečných pre krajinu 24 hodín denne, vyplynulo z jeho slov. Minister súčasne konštatoval, že robiť už teraz závery by nebolo seriózne. Prípad, ako zdôraznil, vyhodnotia až do detailov a predložia o tom správu.V Nemecku sa množia hlasy po sprísnení predmetnej legislatívy. Amriho žiadosť o azyl v spolkovej republike totiž podobne ako predtým v Taliansku zamietli, navyše zaradili Tunisana medzi nebezpečných pre krajinu a po šesť mesiacov monitorovali jeho pohyb, aby sa krátko pred útokom na jeden z vianočných trhov v Berlíne s využitím odcudzeného poľského kamiónu tento muž stratil nemeckým bezpečnostným orgánom.