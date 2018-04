De Mistura: Idlib sa nesmie stať ďalším Aleppom alebo východnou Ghútou

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. apríla (TASR) - Do procesu obnovy Sýrie treba zapojiť samotných Sýrčanov. Uviedla to v utorok šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová na prebiehajúcej dvojdňovej bruselskej konferencii s názvom Podpora budúcnosti Sýrie a regiónu.Mogheriniová a osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan De Mistura na spoločnej tlačovej besede ocenili, že na prvom segmente konferencie, ktorej cieľom je nájsť ďalšie finančné prostriedky pre humanitárnu pomoc a prispieť k politickému riešeniu krízy, sa zúčastnili zástupcovia desiatok mimovládnych organizácií, činných na území Sýrie.Zástupcovia viac ako 200 mimovládnych organizácií spolu s predstaviteľmi EÚ a OSN hovorili o plánoch, víziách, analýzach a odporúčaniach, ktoré budú v stredu predmetom diskusií na ministerskej úrovni.povedala Mogheriniová.To, že za jedným stolom dokázali spolu sedieť, komunikovať a chápať sa ľudia, ktorí majú odlišné názory a zažili vojnu zblízka a hoci v nej stratili svojich blízkych, nestratili aj nádej v budúcnosť a v zmierenie, je podľa nej dobrý signál pre krajinu a zároveň model pre tých, ktorí by mali hľadať politické riešenie krízy a sedieť za okrúhlym stolom v Ženeve na mierových rokovaniach.Ak by podľa De Misturu došlo v Sýrii k upokojeniu situácie a konali sa voľby - po konečnej dohode medzi vládou a opozíciou -, museli by sa odohrať pod dohľadom OSN a za účasti domácej občianskej spoločnosti, aby boli pokojné a nikým nerušené. Zatiaľ však hrozí skôr eskalácia napätia, dodal a zdôraznil, že vojenské akcie a územné zisky vládnych jednotiek z posledného obdobia neviedli k politickému riešeniu celkovej situácie.De Mistura zároveň varoval, že severosýrska provincia Idlib, kde sa povstalcom ešte darí držať svoje pozície, by sa mohla stať novou oblasťou postihnutou humanitárnou krízou.povedal. Vyjadril nádej, že aj konferencia v Bruseli pomôže tomu, aby sa Idlib nepremenil na nové Aleppo alebo východnú Ghútu, kde pri bojoch vládnych vojsk s povstalcami trpelo najmä civilné obyvateľstvo.spravodajca TASR Jaromír Novak