De Mistura: V októbri by sa mohli konať politické rokovania o Sýrii

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 17. augusta (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura dnes informoval, že zásadné rokovania o politickom riešení občianskej vojny v Sýrii by sa mohli konať v októbri v Ženeve.Týmto rokovaniam by v septembri mali predchádzať schôdzky v kazašskej Astane venované otázkam prímeria.De Mistura v Ženeve tiež uviedol, že obe strany konfliktu by sa ešte pred začatím októbrových politických rokovaní mohli zísť v Ženeve na krátkej schôdzke. Tá by sa podľa jeho predstáv mala konať krátko pred Valným zhromaždením OSN v New Yorku, ktoré sa začne 18. septembra.Agentúra DPA pripomenula, že na doterajších kolách rokovaní v Ženeve sprostredkovaných OSN sa delegácii vlády a zástupcom povstaleckých skupín nepodarilo dospieť k reálnej diskusii o charaktere politických zmien v Sýrii.De Mistura dnes na tlačovej konferencii v Ženeve v súvislosti s októbrovými rokovaniami vyjadril nádej, že sýrskym opozičným skupinám sa podarí dospieť k spoločnej platforme, ktorá by bola predmetom rokovaní s predstaviteľmi súčasnej sýrskej vlády.Diplomat OSN rovnako verí, že do októbrových rokovaní sa podarí oslobodiť sýrske mesto Rakka od islamistov, pre ktorých bolo baštou ich samozvaného kalifátu.De Mistura na tlačovej konferencii zdôraznil, že Rusko a Irán, ktoré podporujú režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada, by mali využiť svoj vplyv na sýrsku vládu, aby sa konečne začali politické rokovania o podstatných záležitostiach.Osobitný vyslanec tiež informoval, že ruské ministerstvo zahraničných vecí začiatkom augusta ponúklo rozmiestnenie svojej vojenskej polície pozdĺž trás, ktorými OSN v Sýrii prepravuje humanitárnu pomoc. Toto opatrenie by malo zabrániť zastavovaniu konvojov OSN.Agentúra DPA uviedla, že do mesta Dúma dnes dorazilo 50 kamiónov s humanitárnou pomocou. Tento konvoj bol prvým, ktorému prejazd sýrskym územím uľahčili ruské policajné sily. Ide o prvú dodávku humanitárnej pomoci pre obyvateľov mesta od mája, dodala agentúra Reuters.