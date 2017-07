Deaflympiáda: Rekordérka Krištofičová obhájila zlato vo vrhu guľou

Ivana Krištofičová, archívne foto. Foto: TASR/Jozef Polešenský Foto: TASR/Jozef Polešenský

atletika



ženy - guľa - finále: 1. Ivana KRIŠTOFIČOVÁ (SR) 15,30, 2. Svetlana Biziakinová (Rus.) 14,52, 3. Čchun-sia Žen (Čína) 14,20



stolný tenis - dvojhra:



muži - osemfinále: Thomas KEINATH (SR) - LU Shih-Chieh (Taiwan) 4:0, Dmitrij Olegovič Piščuk (Rus.) - Marek TUTURA (SR) 4:1



ženy - osemfinále: Eva JURKOVÁ (SR) - Larysa Starikovová (Ukr.) 4:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Samsun 27. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka Ivana Krištofičová na 25. letnej deaflympiáde v tureckom Samsune suverénnym spôsobom obhájila zlatú medailu vo vrhu guľou. V stredajšom finále triumfovala výkonom 15,30 m.Krištofičovej chýbali iba tri centimetre k vyrovnaniu vlastného svetového deaflympijského rekordu spred štyroch rokov. Na stupňoch víťazov nechala za sebou Svetlanu Biziakinovú z Ruska (14,52) a Číňanku Čchun-sia Žen (14,20).Skúsená slovenská guliarka bezchybne plnila plán a už v prvom pokuse sa ujala vedenia. V druhom (15,30) zlomila nádeje najväčšej súperky Biziakinovej, úradujúcej majsterky sveta vo vrhu guľou nepočujúcich žien z minulého roka. I keď svoj výkon už Krištofičová neprekonala, všetky zostávajúce pokusy by jej stačili na víťazstvo. Jej víťazná séria: 14,46 – 15,30 – 14,97 – 14,60 – 14,86 – 15,15.Počas ôsmeho súťažného dňa bola v akcii aj najmladšia členka deaflympijského družstva SR, šprintérka Martina Antušeková v rozbehoch na 200 m. Počínala si úspešne, postúpila do štvrtkových medzibehov na 14. mieste časom 28,26 s.Stolným tenistom Thomasovi Keinathovi a Eve Jurkovej sa vo dvojhre podarilo postúpiť do štvrťfinále, naopak, svoje deaflympijské pôsobenie ukončil Marek Tutura, ktorý nestačil v osemfinále na Rusa Piščuka.