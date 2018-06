Debnárová s Martinkovičovou získali na ME v pretláčaní pravačkou bronz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 4. júna (TASR) - Slovenská pretláčačka Lucia Debnárová získala na ME v Sofii bronzovú medailu v súťaži pravou rukou v kategórii do 60 kg.Kov rovnakého lesku vybojovala v pravačke aj Rebeka Martinkovičová v kategórii do 70 kg. V ľavačke sa Debnárová tešila z deviateho titulu európskej šampiónky.