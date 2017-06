Debut Jána Poničana bol manifestom slovenskej socialistickej poézie

V roku 1902 sa narodil slovenský básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a publicista Ján Poničan. Foto: TASR/Ladislav Roller Foto: TASR/Ladislav Roller

Očová/Bratislava 15. júna (TASR) - Básnik, prozaik, publicista a prekladateľ Ján Rob Poničan bol príslušníkom skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov a spoluzakladateľom skupiny DAV. Vo štvrtok 15. júna uplynie 115 rokov od jeho narodenia.Literárnou kritikou je považovaný za jedného z iniciátorov proletárskeho prúdu v slovenskej literatúre. Poničanov debut Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím, poznačený vitalizmom a senzualizmom sa stal manifestom slovenskej socialistickej poézie. Spolu s Vladimírom Clementisom, Danielom Okálim a Andrejom Siráckym založil v roku 1924 časopis DAV. Vyvrcholením jeho básnickej tvorby je poéma Divný Janko.Ján Rob Poničan sa narodil 15. júna 1902 v Očovej. Po predčasnom úmrtí rodičov ho vychovávali príbuzní. Gymnaziálne vzdelanie získal v Banskej Bystrici, neskôr študoval na Českom vysokom učení technickom (ČVUT) v Prahe, po dvoch rokoch prestúpil na právo, ktoré ukončil v roku 1927. Do Komunistickej strany Československa (KSČ) vstúpil v roku 1924. Advokátskym koncipientom u Vladimíra Clementisa bol v roku 1932, o rok neskôr si otvoril vlastnú advokátsku prax. Zastupoval najmä robotníkov a komunistov. Advokátsku prax vykonával do roku 1947, neskôr bol tajomníkom Advokátskej komory, verejným a štátnym notárom. Pracoval aj ako tajomník a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov a v rokoch 1952-1964 bol riaditeľom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry v Bratislave.Prvé verše uverejňoval Ján Rob Poničan v časopisoch Svojeť, Mladé Slovensko, Hlas ľudu a ďalších. V básňach vyjadroval svoje politické názory, revolučné a proletárske nadšenie, ale tiež vlastný nepokoj, erotické a ľúbostné motívy, mestské zážitky či sociálne témy. Od študentských čias sa venoval aj dramatickej tvorbe a písal i rozhlasové hry. Do slovenského jazyka preložil diela svetových dramatikov Moliera, Friedricha Schillera, Alexandra Sergejeviča Puškina a básnikov ako Vladimíra Vladimíroviča Majakovského, Sergeja Alexandroviča Jesenina, Alexandra Alexandroviča Bloka a Borisa Leonidoviča Pasternaka.Svojou tvorbou, ale aj svojimi občianskymi postojmi patril Ján Rob Poničan k najvýraznejším osobnostiam Slovenska 20. storočia. Významný slovenský literát zomrel 25. februára 1978 v Bratislave vo veku nedožitých 76 rokov.