Debutanta Lobotku mrzí ligová prehra tímu Celta Vigo

Vigo 21. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka mal po sobotňajšom debute v španielskej La Lige zmiešané pocity. Jeho Celta Vigo doma v ligovej ouvertúre prehrala s Realom Sociedad San Sebastian 2:3, dvadsaťdvaročný stredopoliar vybehol na trávnik v 76. minúte za stavu 2:1 pre domácich.Lobotka podľa vlastných slov zažil vrchol kariéry, pri ktorom pociťoval isté napätie. Súčasne je ale pred ním veľká motivácia prepracovať sa postupne do základnej zostavy trénera Juana Carlosa Unzuého.povedal Lobotka pre futbalsfz.sk a na margo prehry dodal: "Účastník ME do 21 rokov bol rád, že od kouča dostal šancu hneď v 1. kole a nemrzelo ho, že to nebolo v základe. "