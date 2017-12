Decembrová aktivita rakúskeho výrobného sektoru je na rekordnej úrovni

Ilustračné foto Foto: OMNIPUBLIC CONSULTING a.s. Foto: OMNIPUBLIC CONSULTING a.s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 28. decembra (TASR) - Aktivita rakúskeho výrobného sektora zaznamenala tento mesiac rekordnú úroveň. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť IHS Markit.Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor vzrástol v decembri na 64,3 bodu z novembrovej úrovne 61,9 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie rastu sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to najvyššia hodnota indexu od októbra 1998, keď sa začali zverejňovať príslušné údaje.Pod celkovú hodnotu indexu sa podpísali všetky čiastkové indexy, ktoré rovnako zaznamenali rekordné hodnoty. K nim patrili aj podindexy nových objednávok, produkcie či zamestnanosti.