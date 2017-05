Dedičke módneho domu Ricci zmiernili trest za daňové úniky

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 19. mája (TASR) - Dedičku módneho domu a značky parfumov Nina Ricci dnes odvolací súd v Paríži odsúdil na tri roky väzenia podmienečne a milión eur pokuty za to, že sa dlhé roky vyhýbala plateniu daní vo Francúzsku. Na svojej webovej stránke o tom informoval denník Le Monde.Súd okrem toho nariadil konfiškáciu dvoch nehnuteľností patriacich odsúdenej, 76-ročnej Arlette Ricciovej.Svojím dnešným verdiktom odvolací súd potvrdil konštatovanie súdu nižšieho stupňa o vine Ricciovej, ale zmiernil jej vynesený trest. Ricciová bola totiž v roku 2015 odsúdená na tri roky väzenia, z toho jeden rok nepodmienečne, pokutu vo výške jedného milióna eur a konfiškáciu svojich nehnuteľností.Ricciová, ktorá sa zo zdravotných dôvodov na súdnych pojednávaniach nezúčastňovala, bola obvinená, že sa 20 rokov vyhýbala plateniu daní vo Francúzsku. Jej nedoplatok na daniach dosiahol viac ako 17 miliónov eur.Ricciová bola prvou vysokopostavenou osobou odsúdenou v kauze SwissLeaks. Jej stíhanie trvalo viac ako tri roky. Zatkli ju v roku 2011 v jej dome v centre Paríža a nasledujúcich 48 hodín strávila v policajnej cele.Do škandálu boli zapletené desiatky známych i neznámych osobností, politikov a celebrít, ktorí na svoje daňové úniky využívali švajčiarsku pobočku britskej banky HSBC.Francúzsko začalo švajčiarsku odnož HSBC vyšetrovať po tom, ako bývalý zamestnanec banky – IT expert Hervé Falciani – nelegálne získal údaje o klientoch a účtoch a v roku 2008 ich odovzdal francúzskym úradom. Tie potom informácie odovzdali ďalším dotknutým krajinám.O tom, že jej meno figuruje na zoznamoch, sa Ricciová dozvedela v lete roku 2009. Podľa obžaloby sa následne snažila zariadiť si trvalý pobyt vo Švajčiarsku. Pomoc pritom jej poskytol jej advokát Henri-Nicolas Fleurance, ktorého za to súd odsúdil na 20.000 eur pokuty a rok väzenia podmienečne. Obvinenou v kauze bola aj Ricciovej dcéra Marguerite Vignatová, ktorá bola súdom prvého stupňa odsúdená na osem mesiacov väzenia podmienečne. Proti svojmu rozsudku sa neodvolala.Advokátovi sa však v odvolacom konaní podarilo dosiahnuť zmiernenie svojho trestu - odvolací súd zrušil trest väzenia a v platnosti ponechal len pokutu.Módny dom Nina Ricci bol založený v Paríži v roku 1932 Mariou Ninou Ricciovou a jej synom Robertom. Kým Nina navrhovala odevy, jej syn sa staral o finančnú stránku podnikania. V roku 1946 Robert navrhol svoju prvú vôňu, ktorú zakrátko nasledoval aj najslávnejší parfum tejto značky - L’Air du Temps.