Dedičovi spoločnosti Samsung zmiernili trest za korupciu

Na archívnej snímke I Če-jong. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 5. februára (TASR) - Dediča a zástupcu riaditeľa spoločnosti Samsung I Če-jonga prepustili v pondelok z väzenia po tom, ako mu odvolací súd v Južnej Kórei udelil dva a pol ročný podmienečný trest. Zmiernil tak jeho pôvodný trest a zbavil ho väčšiny kľúčových obvinení súvisiacich s rozsiahlym korupčným škandálom, ktorý viedol k vlaňajšiemu zosadeniu juhokórejskej prezidentky Pak Kun-hje, informovala agentúra Jonhap.Odvolací súd v Soule odsúdil I Če-jonga na dva a pol ročný trest so štvrťročnou skúšobnou lehotou. Dediča jedného z najväčších juhokórejských konglomerátov tak po vynesení rozsudku okamžite prepustili z väzenia, kde strávil takmer rok.I Če-jonga odsúdili ešte 25. augusta 2017 na päťročné väzenie. Okresný súd v Soule ho vtedy usvedčil z úplatkárstva, sprenevery a ďalších porušení zákona súvisiacich so zmieneným škandálom.Prokuratúra vtedy pre miliardára žiadala 12 rokov väzenia. I Če-jonga obviňovala z toho, že viacerým organizáciám, ktoré riadila exprezidentkina dôverníčka Čche Son-sil, poskytol či prisľúbil miliardy wonov. Výmenou za to mal získať vládnu podporu pri zlúčení dvoch dcérskych spoločností Samsungu. Táto fúzia by mu údajne priniesla väčší vplyv v celom koncerne.Túto hypotézu však nepotvrdil odvolací súd, podľa ktorého nemal Samsung nijaký záujem na tom, aby bývalú prezidentku o niečožiadal a snažil sa o vládnu podporu.I Če-jonga (49) zadržali vlani vo februári. Všetky vznesené obvinenia poprel a na súde sa vyhlásil za nevinného.