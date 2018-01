Deficit bežného účtu platobnej bilancie Grécka v novembri klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 22. januára (TASR) - Deficit bežného účtu platobnej bilancie Grécka sa vlani v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka 2016 citeľne znížil. Oznámila to v pondelok grécka centrálna banka.Deficit bežného účtu zadlženej krajiny v novembri 2017 klesol na 954 miliónov eur z 1,25 miliardy eur v rovnakom mesiaci 2016.Schodok Grécka v obchode s tovarom sa v sledovanom období znížil na 1,35 miliardy eur z 1,64 miliardy eur rok predtým. A zároveň prebytok v obchode so službami vzrástol na 480,8 milióna eur zo 466,4 milióna eur.Bilancia primárneho príjmu vlani v novembri skĺzla do deficitu vo výške 10,3 milióna eur z prebytku 14,1 milióna eur v novembri 2016. Na druhej strane, deficit sekundárneho príjmu sa znížil na 74,2 milióna eur z predvlaňajších 89,7 milióna eur. A prebytok kapitálového účtu klesol na 83,2 milióna eur z 1 miliardy eur.Bežný účet platobnej bilancie je najkomplexnejším ukazovateľom obchodnej aktivity danej krajiny, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky.