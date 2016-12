Deficit čínskeho zahraničného obchodu so službami výrazne vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 27. decembra (TASR) - Čínsky zahraničný obchod so službami pokračoval v deficite aj v novembri, pričom schodok sa výrazne prehĺbil. Zatiaľ čo v októbri skončil tesne pod 21 miliardami USD, v novembri prekročil hranicu 25 miliárd USD.Deficit čínskeho zahraničného obchodu so službami dosiahol v novembri 25,4 miliardy USD (24,32 miliardy eur) oproti 20,9 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci. Dôvodom je najmä vysoký rozdiel vo výdavkoch medzi zahraničnými turistami v Číne a Číňanmi v zahraničí. Čínski turisti zvyknú míňať v zahraničí omnoho viac peňazí než zahraniční turisti v Číne.V oblasti obchodu s tovarom zaznamenala Čína v predposlednom mesiaci roka prebytok, jeho hodnota sa ale znížila. Zatiaľ čo v októbri dosiahol prebytok obchodu s tovarom 49,9 miliardy USD, v novembri to bolo 45,9 miliardy USD.