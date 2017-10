Deficit rozpočtu USA o 14 % prekonal predchádzajúci fiškálny rok

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. októbra (TASR) - Deficit rozpočtu USA vo fiškálnom roku 2016/17 výrazne stúpol. Počas 12 mesiacov do konca septembra išlo o 666 miliárd USD (563,55 miliardy eur). To je o 80 miliárd USD (takmer 14 %) nad sumou 585 miliárd USD v predchádzajúcom fiškálnom roku, pričom aj tá výrazne prekonala deficit 438 miliárd USD za rok 2014/15. Oznámilo to v piatok (20.10.) večer ministerstvo financií.Vysoký deficit nie je žiadnym prekvapením a nachádza sa v rozpätí, ktoré očakával Kongres. Dôvodom vysokého deficitu sú predovšetkým výrazne vyššie výdavky. Hoci príjmy rozpočtu vzrástli, neudržali tempo s rastom výdavkov.Informácie o zvýšení deficitu prichádzajú len jeden deň po tom, čo Senát schválil vyššie zadlžovanie, aby umožnil uskutočnenie daňových plánov prezidenta Donalda Trumpa. Táto zmena umožní v nasledujúcom desaťročí zvýšiť deficit až o 1,5 miliardy USD. Rozhodujúce bude hlasovanie Snemovne reprezentantov. Pokiaľ tá bude trvať na vlastnom návrhu rozpočtu, budú musieť obidve strany osloviť arbitrážnu komisiu.