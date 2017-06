Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť 0,5 % HDP

Ilustračné foto Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Bratislava 20. júna (TASR) - V budúcom roku by mal deficit verejných financií SR klesnúť na 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Cieľ dosiahnuť historicky prvý vyrovnaný rozpočet v roku 2019 vláda nemení a vyrovnané hospodárenie verejnej správy sa plánuje aj v roku 2020. Vyplýva to z Programu stability SR na najbližšie roky, ktorý dnes vzal na vedomie parlament.Oproti schválenému rozpočtu na roky 2017 až 2019 pristúpilo Ministerstvo financií (MF) SR k miernemu zhoršeniu cieľa. Zatiaľ čo v schválenom rozpočte počítalo v budúcom roku s deficitom na úrovni 0,44 % HDP, schválený Program stability ráta so schodkom na úrovni 0,5 % HDP.zdôraznil rezort financií.Rozpočtové ciele sú podľa MF SR v súlade s európskymi aj národnými fiškálnymi pravidlami.vysvetlil rezort. Štrukturálny deficit má v budúcom roku dosiahnuť 0,40 % HDP, čím sa podľa ministerstva naplní strednodobý rozpočtový cieľ v jednoročnom predstihu.Vlaňajšok bol podľa rezortu financií pre slovenskú ekonomiku rekordný vo viacerých ohľadoch. Medziročne ekonomika rástla 3,3-% tempom. Deficit verejných financií podľa notifikovaných údajov dosiahol za vlaňajšok 1,68 % HDP. Ministerstvo nemení schválený rozpočtovaný cieľ na tento rok, deficit by mal dosiahnuť 1,29 % HDP.uvádza MF SR s tým, že aktualizácia daňovej prognózy predpokladá pozitívny vplyv v prípade odvodov, dane sa v úhrne nemenia.konštatuje rezort financií.Naďalej sa má znižovať hrubý dlh verejnej správy. Na konci roku 2020 má dlh klesnúť na 46 % HDP, čím sa dostane mimo sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.konštatuje rezort financií.Fiškálna politika bude mať podľa MF na ekonomický rast mierny vplyv.očakáva ministerstvo. Kvalitu slovenských verejných financií má zlepšiť aj realizácia projektu Hodnota za peniaze, ako aj zlepšenie efektívnosti výberu daní.Ministerstvo financií vidí pri rozpočtovaných cieľoch aj negatívne riziká. Sú nimi nejasný politický výhľad v Európe, tvrdý brexit a nástup protekcionizmu vo svetovom obchode. Riziko tiež predstavuje nestabilita bankového sektora v Taliansku.dodalo v dokumente MF SR.