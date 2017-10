Deficit verejných financií vlani medziročne klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Luxemburg 24. októbra (TASR) - Za vlaňajšok je možné konštatovať zníženie schodku verejných financií SR z 2,74 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2015 na úroveň 2,19 % HDP v minulom roku. V reakcii na informácie zverejnené európskym štatistickým úradom Eurostat to konštatuje Ministerstvo financií (MF) SR.priblížil slovenský rezort financií.Eurostat v pondelok (23.10.) zverejnil druhú tohtoročnú notifikáciu deficitov a dlhov krajín Európskej únie (EÚ). Oproti prvej, jarnej notifikácii sa vlaňajší schodok SR zvýšil o 0,5 % HDP. Aj napriek tomu bol oproti roku 2015 o rovnakú hodnotu lepší.Hodnota tzv. maastrichtského verejného dlhu Slovenska sa oproti jarnej notifikácii zlepšila, a to vplyvom revízie HDP. Hrubý dlh tak vlani podľa Eurostatu dosiahol 51,82 % HDP, čo je o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.) menej v porovnaní s jarnou notifikáciou a o 0,5 p.b. oproti predchádzajúcemu roku.Štatistický úrad (ŠÚ) SR spolu s MF SR a Národnou bankou Slovenska (NBS) odoslali Eurostatu pred druhou notifikáciou spresnené výsledky hospodárenia verejných financií SR za rok 2016. Tieto údaje boli Eurostatom verifikované prostredníctvom písomných otázok a odpovedí a aktualizované výsledky hospodárenia krajín EÚ následne zverejnil.Priemerný deficit za celú Európsku úniu (EÚ) dosiahol minulý rok úroveň 1,7 % HDP a dlh 83,2 % HDP. Schodok za eurozónu predstavoval 1,5 % HDP a dlh 88,9 % HDP, informoval Eurostat.V porovnaní s rokom 2015 došlo vlani k zníženiu deficitu EÚ o 0,7 p.b. a eurozóny o 0,6 p.b. Medziročne sa znížil aj priemerný verejný dlh, a to o 1,3 p.b. v celej EÚ a o 1 p.b. v eurozóne.