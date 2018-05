Deficit vlani dosiahol 1,04 % HDP, najmenej v histórii SR

Na snímke Národná banka Slovenska. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenská republika hospodárila v minulom roku so schodkom 884,4 milióna eur alebo 1,04 % hrubého domáceho produktu (HDP). V pomere k HDP to predstavuje najnižší deficit verejných financií v histórii SR. Konštatuje to ministerstvo financií v Štátnom záverečnom účte SR za rok 2017, ktorý v stredu schválila vláda.Rezort financií pripomína, že rozpočet na rok 2017 pôvodne predpokladal deficit na úrovni 1,29 % HDP. Priemerný schodok v krajinách Európskej únie (EÚ) bol vlani vo výške 1,0 % HDP.konštatuje ministerstvo v materiáli. Oproti predchádzajúcemu roku sa dlh znížil o 1 percentuálny bod. Priemerná výška verejného dlhu v EÚ bola vlani na úrovni 81,6 % HDP.K zníženiu deficitu verejných financií prispel podľa ministerstva dosiahnutý hotovostný schodok štátneho rozpočtu, ktorý bol oproti rozpočtovanej úrovni nižší o 773 miliónov eur. Hotovostné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli v minulom roku 14,014 miliardy eur, výdavky 15,234 miliardy eur.Hospodárenie verejnej správy bolo podľa rezortu financií pozitívne ovplyvnené pokračujúcim rastom slovenskej ekonomiky aj dosiahnutým hospodárením viacerých subjektov verejnej správy. Hospodársky rast dosiahol 3,4 %, vytvorilo sa 51.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti dosiahla ku koncu roka 8,1 %, vyčísľuje dokument.Daňové a odvodové príjmy verejnej správy za rok 2017 boli oproti schválenému rozpočtu vyššie o 250 miliónov eur.dodáva ministerstvo.