Deficit zahraničného obchodu USA bol v novembri najvyšší za 9 mesiacov

Priemyselné objednávky v USA v novembri klesli o 2,4 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. januára (TASR) - Schodok zahraničného obchodu USA sa v novembri prehĺbil na najvyššiu úroveň za 9 mesiacov. Hlavným dôvodom bol nárast dovozu ropy a ďalších zahraničných tovarov. Naopak, vývoz klesol druhý mesiac po sebe.Deficit zahraničnej obchodnej bilancia v novembri vyskočil o 6,8 % na 45,2 miliardy USD (43,04 miliardy eur) zo 42,4 miliardy USD v októbri, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bolo najviac od februára. Ekonómovia počítali s nárastom schodku na 44,5 miliardy USD.Export sa znížil o 0,2 % na 185,8 miliardy USD, čo je odrazom menšieho predaja amerických lietadiel, áut a poľnohospodárskych produktov v zahraničí. Import sa zvýšil o 1,1 % na 231,1 miliardy USD z 228,6 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci. Hlavným dôvodom bol nárast cien ropy.Schodok obchodu s tovarmi sa v novembri prehĺbil na 66,6 miliardy USD a prebytok obchodu so službami stúpol na 21,4 miliardy USD.Priemyselné objednávky v USA sa v novembri znížili prvýkrát za 5 mesiacov. Hlavným dôvodom však bol prepad v oblasti vysoko volatilnej kategórie komerčných lietadiel.Priemyselné objednávky v novembri klesli o 2,4 % po 2,8-% náraste v októbri, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bolo prvé zníženie od júna, avšak spôsobil ho 73,8-% prepad dopytu po komerčných lietadlách po 94,5-% náraste v predchádzajúcom mesiaci.Objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa v novembri znížili o 4,5 % po 5-% zvýšení v októbri, objednávky tovarov krátkodobej spotreby klesli o 0,2 % po 0,6-% náraste.Objednávky v kľúčovej kategórii, ktorá signalizuje investičné plány firiem, v novembri stúpli o 0,9 % po 0,5 % v októbri.