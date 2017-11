Deficit zahraničného obchodu USA v septembri vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. novembra (TASR) - Schodok obchodu USA s tovarmi a službami sa v septembri prehĺbil. Dovoz totiž rástol rýchlejšie než vývoz.Deficit zahraničnej obchodnej bilancie v septembri dosiahol 43,5 miliardy USD (37,36 miliardy eur) po 42,8 miliardy USD v auguste, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Export stúpol o 1,1 % na 196,8 miliardy USD, čo bolo najviac od decembra 2014. Import sa zvýšil o 1,2 % na 240,3 miliardy USD.Od začiatku roka do konca septembra skončila zahraničná obchodná bilancia USA so schodkom 405,2 miliardy USD. To bolo o 9 % viac než v rovnakom období vlani. Deficit sa prehĺbil aj napriek tomu, že oslabenie dolára zatraktívnilo tovary vyrobené v USA na zahraničných trhoch.Dva politicky citlivé obchodné deficity však v septembri klesli. Schodok obchodu s Čínou sa znížil o 0,7 % na 34,6 miliardy USD a schodok obchodu s Mexikom padol o 7,7 % na 5,7 miliardy USD.Bilancia obchodu so službami skončila v septembri s prebytkom 21,9 miliardy USD. Avšak obchod s tovarmi skončil s deficitom 65,4 miliardy USD.2 lom von