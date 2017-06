DEFINITÍVNE: Turecko nepovolí nemeckým poslancom návštevu Incirliku

Na archívnej snímke letecká základňa Incirlik. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 5. júna (TASR) - Posledný pokus o dohodu v spore okolo pôsobenia nemeckých vojakov na tureckej základni Incirlik nebol úspešný. Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel dnes po rozhovore s tureckým rezortným kolegom Mevlütom Čavušoglom v Ankare oznámil, že Turecko nepovolí nemeckým poslancom návštevu nemeckých vojakov v Incirliku. Čoskoro tak zrejme dôjde k odchodu Bundeswehru z tejto leteckej základne.Gabriel povedal, že oficiálne rozhodnutie o stiahnutí nemeckých vojakov zatiaľ nepadlo a Berlín nemá konkrétny plán ďalšieho postupu. Minister však zdôraznil, že už neexistuje alternatíva voči ich stiahnutiu.Čavušoglu uviedol, že nemeckí poslanci môžu navštíviť príslušníkov Bundeswehru na základni NATO v tureckom meste Konya, nie však nemeckých vojakov na tureckej základni Incirlik.citovala ho agentúra DPA.Šéf tureckej diplomacie už pred stretnutím s Gabrielom konštatoval, že Turecko nebude stáť v ceste stiahnutiu nemeckých vojakov.povedal.V Incirliku je umiestnených približne 260 nemeckých vojakov spolu s prieskumnými lietadlami Tornado a tankovacím lietadlom. Presunúť by ich mali do Jordánska, odkiaľ sa budú naďalej podieľať na boji proti teroristickej skupine Islamský štát (IS).Turecká vláda podľa zdrojov z nemeckého ministerstva zahraničných vecí odôvodnila najnovší zákaz návštevy poslancov Spolkového snemu (Bundestagu) na základni Incirlik tým, že Nemecko udelilo azyl tureckým dôstojníkom. Ankara ich obviňuje z členstva v hnutí Fethullaha Gülena, ktorému turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pripisuje zodpovednosť za vlaňajší pokus o prevrat.Gabriel sa v Ankare stretne aj s Erdoganom a tureckým premiérom Binalim Yildirimom.Ešte pred odletom do Turecka zdôraznil, že naťahovanie sa s Tureckom vo veci Incirliku trvá už pridlho a priveľmi zaťažuje bilaterálne vzťahy. "Už dávno nejde o spoločný boj proti IS, ale o vnútornú politiku. Nemôžeme pripustiť, aby sa naši vojaci stali politickou hračkou," vyhlásil s tým, že členovia nemeckého parlamentu musia mať možnosť kedykoľvek navštíviť jednotky Bundeswehru na misiách v zahraničí, keďže práve oni rozhodujú o ich nasadení.