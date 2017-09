Del Potro vyradil Federera, v semifinále nastúpi proti Nadalovi

Na snímke Argentínčan Juan Martin del Potro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. septembra (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin del Potro sa stal posledným semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorský šampión z roku 2009 vo štvrťfinále po výbornom výkone vyradil tretieho nasadeného Švajčiara Rogera Federera 7:5, 3:6, 7:6 (8), 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v noci na sobotu SELČ proti najvyššie nasadenému Španielovi Rafaelovi Nadalovi.Del Potro zahatal Federerovi cestu za jubilejným 20. titulom z podujatí veľkej štvorky a pripravil mu jedinú tohtoročnú grandslamovú prehru. Švajčiar vyhral Australian Open i Wimbledon, na antukovom Roland Garros neštartoval. Kľúčový bol záver tretieho setu, v ktorom Federer vyrovnal z 1:4 na 4:4, v tajbrejku však nepremenil tri setbaly. Vo štvrtom dejstve del Potro za stavu 2:2 po skvelom obhodení prelomil súperov servis a v desiatom geme premenil po víťaznom forhende hneď prvý mečbal.Del Potro tak nadviazal na triumf nad Federerom z finále US Open 2009.povedal Argentínčan v prvom pozápasovom rozhovore.