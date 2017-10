Dele Alli žiada od Tottenhamu 160.000 libier týždenne

Na archívnej snímke hráč CSKA Lacina Traore (vľavo) a hráč Tottenhamu Dele Alli . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. októbra (TASR) - Stredopoliar Tottenhamu Hotspur Dele Alli chce byť najlepšie platený hráč vo svojom klube a podľa britských médií žiada od vedenia "Spurs" zmluvu, ktorá mu zaručí plat 160.000 libier týždenne (v prepočte cca 179.800 eur, pozn. red.).Anglický futbalový reprezentant už údajne začal rokovať s klubom o podmienkach nového kontraktu, hoci ten súčasný, ktorý podpísal vlani, mu vyprší až o štyri roky. Dele Alli by si v prípade dohody výrazne polepšil, v súčasnosti zarába 50.000 libier týždenne (cca 56.200 eur).Najlepšie platení hráči Tottenhamu sú kanonier Harry Kane a brankár Hugo Lorris, ktorí majú týždenný plat 100.000 libier (112.400 eur). Dvadsaťjedenročný Alli chce mať istotu, že žiaden hráč v londýnskom klube nebude zarábať viac než on, tvrdí denník The Sun.