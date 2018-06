Delegácie oboch Kóreí rokujú v Pchanmundžome o zmiernení napätia

Na archívnej snímke generál Kim Jong-čchol. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 14. júna (TASR) - Vojenské delegácie Južnej a Severnej Kórey začali vo štvrtok viesť po viac ako desiatich rokoch prvé vzájomné rozhovory na vysokej úrovni zamerané na zmiernenie napätia. Stretnutie delegácií sa začalo o 10.00 h miestneho času v severnej časti dediny Pchanmundžom nachádzajúcej sa v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami, informovalo juhokórejské ministerstvo obrany. Rokovania sú prvými svojho druhu od decembra 2007, priblížila agentúra Jonhap.povedal novinárom ešte pred samotným rokovaním generálmajor vedúci päťčlennú juhokórejskú delegáciu.Pchanmundžomská deklarácia odkazuje na dohodu prijatú 27. apríla na tzv. medzikórejskom summite. Lídri oboch Kórei sa v nej dohodli na zmiernení vojenského napätia a v podstate aj odstránení nebezpečenstva vojny.Očakáva sa, že rozhovory vojenských delegácií oboch Kóreí budú zamerané na obnovu pravidelných vojenských rozhovorov i vytvorenie horúcej linky medzi vojenskými vodcami oboch krajín. Diskutovať by tiež mohli o snahe získať telesné pozostatky vojakov, ktorí prišli o život počas kórejskej vojny v rokoch 1950-53.Experti sa domnievajú, že KĽDR by sa mohla v rámci rozhovorov zaoberať aj pozastavením spoločných vojenských cvičení Soulu a USA, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil tento týždeň na historickom summite v Singapure, kde sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.