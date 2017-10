Delegáciu na konferencii UNESCO v Paríži by mal viesť Peter Pellegrini

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (vľavo). Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 7. októbra (TASR) – Slovenskú delegáciu na 39. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, ktorá sa uskutoční v Paríži (30.10.-14.11.), by mal viesť podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Uvádza sa to v dokumente pripravenom na rokovanie vlády v nezaradených materiáloch.Za zástupkyne vedúceho delegácie sa navrhujú ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová a veľvyslankyňa a stála delegátka SR pri UNESCO Klára Novotná.Hlavnou témou zasadnutia bude Agenda 2030 – Ciele udržateľného rozvoja so zameraním na úlohu UNESCO v multilaterálnom systéme. V rámci zasadnutia sa uskutočnia voľby do Výkonnej rady UNESCO na roky 2017-2021 a 10. novembra zvolí Generálna konferencia UNESCO nového generálneho riaditeľa.Generálna konferencia UNESCO je najvyšším orgánom, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky. Prerokúva a schvaľuje všetky dôležité dokumenty, dohovory, rezolúcie, program a rozpočet organizácie na nasledujúce dvojročné obdobie a v päťročných intervaloch aj strednodobý plán UNESCO.Slovensko, ako jeho členská krajina od roku 1993, vyvíja svoju aktívnu činnosť v rámci programových oblastí UNESCO spoluprácou Stálej delegácie SR pri UNESCO v Paríži, Slovenskej komisie UNESCO, rezortných ministerstiev a ďalších relevantných inštitúcií.