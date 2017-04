Delegát IIHF chváli organizátorov šampionátu hráčov do 18 rokov

Na snímke Nikita Šaškov z Ruska (vľavo) a Daniel Demo zo Slovenska bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 20. apríla (TASR) - Hokejový šampionát hráčov do 18 rokov v Poprade a v Spišskej Novej Vsi vníma pozitívne aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Jej delegát Frank Gonzalez netají spokojnosť s organizáciou turnaja ani nadšenie z veľkého diváckeho záujmu. V záujme jeho udržania by si inak nestranný Španiel želal pokračovanie domáceho tímu na turnaji.O veľkom diváckom záujme sa hovorí už od prvého dňa. Zápasy slovenského tímu zaplnili popradské tribúny, nečakane veľký divácky záujem je aj v Spišskej Novej Vsi. "" uviedol delegát IIFH Frank Gonzalez počas stretnutia s novinármi.Podľa jeho slov je turnaj výborne zvládnutý aj po organizačnej stránke. Do jeho dejiska prišlo už viacero významných hostí, napríklad štvrťfinále Ruska so Slovenskom sledoval aj prezident SR Andrej Kiska. "" spomenul Gonzalez problémy, ktoré vo štvrťfinálový deň znepríjemnili život na Spiši. Organizátori podujatia však zabezpečili policajný sprievod hokejistom Ruska, ktorý sa tak počas presunu do Popradu vyhli zápche medzi mestami šampionátu.Ten má nielen organizačnú, ale aj športovú kvalitu. Mnoho stretnutí bolo vyrovnaných, adeptov na celkový triumf je viacero. "" poznamenal Frank Gonzalez.