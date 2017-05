Delegáti AKP na sneme znovu zvolili za straníckeho predsedu Erdogana

Turecký prezident Recep Tayyip máva svojim stúpencom počas príchodu na kongres vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v Ankare 21. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 21. mája (TASR) - Delegáti tureckej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) dnes znovu zvolili prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za straníckeho predsedu. Ich snem sa konal v športovej aréne v tureckom hlavnom meste Ankara.Snem prilákal desaťtisíce podporovateľov konzervatívnej, islamsky orientovanej strany a tak boli vonku pred arénou rozmiestnené obrovské obrazovky pre tých, čo do športovej arény nemali povolený vstup.Erdogan, jediný kandidát na funkciu predsedu AKP, mal dlhý prejav, ktorý trval približne hodinu a 45 minút. Potom ho delegáti schválili do vedúcej funkcie - hlas mu dalo vyše 95 percent z 1470 ľudí oprávnených hlasovať.Počas prejavu, v ktorom Erdogan často využíval náboženské výrazy, povedal, že platný výnimočný stav nebude tak skoro zrušený. Zaviazal sa tiež, že bude pokračovať vo vojne proti terorizmu. Dodal, že dnešné podujatie je "novým štartom", a prisľúbil reformy.Ekonóm Timothy Ash, ktorý sa venuje situácii v Turecku, poznamenal, že výnimočný stav".Na základe tureckej ústavy bol Erdogan v roku 2014 po zvolení za prezidenta nútený odstúpiť z čela strany. Minulý mesiac však občania v referende o zmenách v ústave schválili odstránenie klauzuly, ktorá stanovovala, že prezident musí byť nestraník.Erdogan si neustále posilňoval vplyv v strane, ktorú približne pred 15 rokmi pomáhal založiť. Oficiálne bol998 dní.Referendum, ktorého tesný výsledok opozícia spochybnila ako zmanipulovaný, takisto výrazne posilnilo právomoci prezidenta. To vyvoláva obavy o rovnováhu a kontrolu moci v krajine, ale tiež znepokojenie z posilňovania autoritatívneho režimu.Erdogan a jeho zástancovia tvrdia, že nové právomoci, ktorých väčšina začne platiť po nasledujúcich všeobecných voľbách v roku 2019, prinesú Turecku stabilitu a pomôžu rastu ekonomiky.Prezident prisľúbil na sneme rýchlejší ekonomický rozvoj, ale to už v druhom prejave po zvolení za predsedu AKP, ktorý trval ďalších desať minút.V Turecku platí výnimočný stav od neúspešného vlaňajšieho pokusu o prevrat. V krajine prebiehajú politické čistky a zo štátnej služby a armády bolo prepustených vyše 100.000 ľudí; ďalších 47.000 ľudí bolo zatknutých a obvinených z účasti na puči alebo z prepojenia na pučistov. Uväznených bolo tiež vyše 10.000 kurdských aktivistov a údajných militantov.