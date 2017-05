Deloitte očakáva zvýšenú aktivitu pri predaji nesplácaných úverov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk

Bratislava 15. mája (TASR) - Po prudkom raste v roku 2015 pokračoval aj v roku 2016 ďalší nárast predaja portfólií nesplácaných bankových úverov (NPL), a to v dôsledku intenzívnejšieho záujmu investorov a väčšej aktivity bánk.Vyplýva to zo správy o nesplácaných bankových úveroch spoločnosti Deloitte, ktorá obsahuje analýzu podielu, objemu a trhu portfólií nesplácaných úverov v strednej a východnej Európe. Zahŕňa 12 krajín, vrátane troch pobaltských štátov - Estónska, Lotyšska a Litvy.uviedla Katarína Vršanská, manažérka na oddelení poradenských služieb spoločnosti Deloitte.Ďalším dôvodom, pre ktorý sa čoraz viac bánk odhodláva predať svoje portfóliá NPL, je podľa nej zlepšujúce sa makroekonomické prostredie v regióne. Očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v nadchádzajúcom období, čo je dôležitým ukazovateľom budúcich výnosov pre investorov do portfólií NPL.Reštrukturalizácia úverov v nasledujúcich rokoch by mohla ďalej prispieť k znižovaniu objemov nesplácaných bankových úverov a pomôcť riešiť dočasné problémy s likviditou u životaschopných spoločností a fyzických osôb, ktoré sú z dlhodobého hľadiska solventné. Zároveň im to umožní udržateľné splácanie dlhu.Hoci najväčšie medzinárodné investičné fondy majú len mierny záujem o tento región, existuje 10 až 15 veľkých investorov, ktorí do tejto oblasti alokujú značné zdroje a aktívne sa podieľajú na transakciách. Ich motiváciu zvyšuje zlepšujúce sa makroekonomické prostredie, rozmach realitných trhov, rastúci objem disponibilných príjmov a väčšia otvorenosť bánk týmto transakciám.Objem NPL v regióne strednej a východnej Európy podľa analýzy Deloitte dosiahol v roku 2015 výšku 49 miliárd eur (spolu s pobaltskými štátmi 51 miliárd eur), čo zodpovedalo klesajúcim trendom v regióne. Hlavnými činiteľmi poklesu v roku 2015 boli Maďarsko s poklesom objemu NPL o 31 % a Slovinsko s poklesom o 20 %. Rok 2016 vykazoval podobnú tendenciu, čo dokazujú transakcie, ktorých nominálna hodnota presiahla 4 miliardy eur.TASR informovala spoločnosť Deloitte.