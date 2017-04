DELRIO: Vláda Alitaliu zachraňovať nebude, počká na najvyššiu ponuku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 26. apríla (TASR) - Talianska letecká spoločnosť Alitalia bude predaná záujemcovi s najvyššou ponukou. Povedal to dnes taliansky minister dopravy Graziano Delrio, ktorý zároveň vylúčil, že by vláda mohla takmer skrachované aerolínie opätovne zachraňovať.V reakcii na rozhodnutie zamestnancov nepodporiť plán reštrukturalizácie Delrio pre denník La Stampa povedal, že "spoločnosť sa predá, a to záujemcovi s najvyššou ponukou. Ak niekto očakával, že sa bude opäť zachraňovať z verejných zdrojov, tak hovorím, že žiadna ďalšia záchrana nebude". Na otázku, či by Alitaliu mohla prevziať aj nemecká spoločnosť Lufthansa, Delrio uviedol, že v tom problém nevidí.dodal minister.Situácia Alitalie sa vážne skomplikovala potom, ako zamestnanci výraznou väčšinou odmietli plán záchrany, ktorý počítal s redukciou miezd a prepúšťaním. Oproti pôvodnému však bol upravený plán, na ktorom sa začiatkom apríla dohodlo vedenie s odbormi, miernejší. Zamestnanci však odmietli aj ten. Vedenie spoločnosti preto rozhodlo, že na štvrtok 27. apríla zvolá mimoriadnu schôdzu akcionárov, na ktorej sa bude rokovať o budúcnosti firmy vrátane zavedenia nútenej správy.Talianska tlač už niekoľkokrát špekulovala o tom, že by Alitaliu prevzala Lufthansa, nemecká spoločnosť však oficiálne záujem neprejavila. V súčasnosti je najväčším akcionárom talianskeho prepravcu letecká spoločnosť zo Spojených arabských emirátov Etihad Airways, ktorá kontroluje 49-% podiel.V inom rozhovore pre Il Messaggero minister priemyslu Carlo Calenda povedal, že vláda by mohla maximálne pomôcť poskytnutím preklenovacieho úveru, aby spoločnosť mohla v nasledujúcich týždňoch fungovať. Úver však bude musieť schváliť Európska komisia.